Пехотинец Путина. WSJ рассказало, как Кадыров выполняет грязную работу Кремля в Украине

Власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. Кадыровцы должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание подчеркивает, что Кадыров полностью зависит от президента РФ Владимира Путина, поскольку тот в течении многих лет "поддерживал его" при помощи российского бюджета. И теперь "глава Чечни" вынужден выполнять все приказы российского диктатора, в том числе в войне против Украины. Сам же Кадыров признает это публично и даже называет себя "пехотинцем Путина".

"Поддержка и деньги Путина превратили Кадырова из нуля в героя, так сказать, но также сделали его уязвимым и полностью зависимым", - приводит издание слова эксперта по Чечне Екатерины Сокирянской.

Для применения приказов Путина Кадыров активно использует свою так называемую "армию кадыровцев", которая была создана с благословения Кремля. Они участвовали пятидневной войне в Грузии, в 2014 году были направлены в Украину, чтобы помочь оккупировать Крым, и были в Сирии, где удерживали населенные пункты, захваченные боевиками.

Задание убить Зеленского и мобилизация

Одним из наиболее значимых заданий для Кадырова от российского диктатора было убийство Зеленского. Как отмечает WSJ, об этом "главу Чечни" уведомили за три недели до полномасштабного вторжения в Украину.

В последующие дни Кадыров у себя в Telegram угрожал президенту Украины.

"Господин Зеленский, настал час, когда клоунское шоу подходит к концу", - писал он 14 февраля.

С таким заданием Кадыров не справился и план России оккупировать Киев провалился. Тогда ему поручили новое - организовать теневую мобилизацию в Чечне на фоне больших потерь, которые несли войска РФ, пытаясь захватить столицу Украины.

Как пишет издание, тогда в регионе власти и религиозные лидеры посещали общественные места, такие как компьютерные клубы и спортзалы, предлагая до 300 000 рублей, или около 4600 долларов, в месяц, чтобы пойти на войну, сказал 35-летний бывший житель Чечни. Не обошлось и без попытки мобилизовать заключенных.

После того, как потребность в живой силе еще больше возросла, в середине июня Кадыров начал насильный призыв, заставив тысячи мужчин отправиться на фронт.

Грязная работа

Также издание отмечает, что "войско Кадырова" с начала полномасштабной войны направлялось во временно оккупированные населенные пункты. Там они охотились за украинскими шпионами или партизанами, в некоторых случаях переходя из квартиры в квартиру, допрашивая, задерживая и пытая жителей и обыскивая дома.

"Люди Кадырова занимаются зачисткой после окончания боевых действий. Они выполняют самую грязную работу, пытки", - говорит Мария Давидссон, директор шведской правозащитной группы для чеченских эмигрантов.

Реакция Кремля

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на такие сообщения СМИ насчет деятельности Кадырова.

"Это полная чушь", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.