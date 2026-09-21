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Подземный хаос в КНДР: почему ядерные испытания вызвали аномальные землетрясения

08:11 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Подземный хаос в КНДР: почему ядерные испытания вызвали аномальные землетрясения Ядерный полигон КНДР до сих пор провоцирует новые землетрясения (фото: Pexels)
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Ядерные испытания Северной Кореи могли разбудить тектонические разломы под одним из ее полигонов - сейсмическая активность там не прекратилась даже после завершения взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Сила десяти Хиросим

Отмечается, что Северная Корея провела по меньшей мере шесть масштабных подземных ядерных испытаний.

Последнее и самое мощное из них произошло в сентябре 2017 года - его взрывная сила составляла от 100 до 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, что минимум в 10 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Совместное исследование китайских университетов и Сейсмологического управления Китая показало:

  • с 2008 по 2025 год в районе полигона зафиксировали 1399 местных землетрясений;
  • подобного аномального всплеска толчков в этом регионе не наблюдалось за всю историю наблюдений с 1904 года;
  • спутниковые радары зафиксировали существенную деформацию самой вершины горы Мантап.
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Аномалия против стандартов Холодной войны: почему тектоническая активность в КНДР не утихает?

Подземные испытания времен Холодной войны в США (Невада) и СССР (Семипалатинск) также вызвали афтершоки (следственный "стресс" для Земли - прим. ред.), однако они продолжались всего несколько дней или недель и быстро затихали рядом с эпицентром.

В случае с КНДР сейсмическая активность с течением времени не уменьшается, а расширяется.

Ученые объясняют это тем, что мощный взрыв активировал давние тектонические разломы, продолжающие постепенно смещаться.

Это создает серьезную проблему для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Поскольку подземные толчки происходят спустя почти 9 лет после взрыва, международным наблюдателям становится все труднее отличить природные тектонические землетрясения от тайных подземных ядерных испытаний.

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