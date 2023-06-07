Вода прибывает, часть мостов затоплена. Ситуация в Николаевской области после подрыва ГЭС

Утром среды, 7 июня, в реке Южный Буг начал резко подниматься уровень воды. На его берегах, более чем в 100 километрах от Каховской ГЭС находится город Николаев, которому также грозит подтопление.

Ситуация в Николаеве

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, по состоянию на 15:00 уровень воды в акватории города днем поднялся до 77 см.

"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляни, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки", - написал он.

По его словам, городские службы Николаева уже работают в усиленном режиме и проводят проверку вероятных районов затопления.

Также известно, что администрация города со вчерашнего дня подготовила транспорт и объем почвы для того, чтобы в случае необходимости оперативно ликвидировать прорывы воды на объекты инфраструктуры и жилищный сектор.

Сенкевич сообщил, что город активно готовится к дальнейшему поднятию воды в прибрежных районах.



"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляни, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки", - заявил он.

Первые признаки повышения уровня воды были зафиксированы у микрорайона Намыв. Там в основном пострадала пляжная инфраструктура на берегу реки: кафе, беседки, кабинки и т.д.

Однако вода не стоит на месте и продолжает прибывать.

Как заявляют местные, вода уже добралась до их домов и одного из гаражных кооперативов. С каждым временем его уровень поднимается.

По состоянию на 19.00

Сенкевич сообщил, что вода в городе на самой низкой точке пляжа на Намыве подступает к остановкам общественного транспорта. Для того чтобы она не шла дальше на проезжую часть и к домам – укрепляется берег.

На месте работают техника и коммунальщики.

Фото: затопление в Николаеве (t.me/senkevichonline)

Ситуация в Николаевской области

Как сообщил начальник Снигиревской МВА Иван Кухта, из-за подрыва дамбы поднялся уровень воды в реке Ингулец.

"Мост в селе Елизаветовка разрушен. В селе Галагановка полностью затоплен", - написал он.

В общине начали проводить эвакуацию населения.

"К большому сожалению имеем такую ситуацию. В общине проводим эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома", - добавил он.

Также он сообщил, что по состоянию на 16:00 полностью затоплен мостовой переход возле села Васильевка, соединявший Снегиревку с Васильевским, Павловским и Тамаринским старинскими округами. Движение по нему полностью остановлено.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты на правом и левом берегу Херсонской области. Также пострадали некоторые районы Запорожской и Николаевской областей.

По предварительной информации, существует угроза затопления 80 населенных пунктов на юге Украины. Сегодня утром глава Херсонской ОВ сообщил, что интенсивность подтоплений уменьшается, но вода поднимется еще на метр.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона .

Также руководитель офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором зафиксирован массовый мор рыбы. Известно, что кадры сняты в селе Марьянское Днепропетровской области.