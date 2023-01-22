ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вокруг Кремля разместили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 22 января 2023 14:15
Вокруг Кремля разместили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1" Фото: возле Кремля на крышах зданий разместили уже три установки "Панцирь-С1"
Автор: Наталья Юрченко

В центре Москвы на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре их зоны действия находится Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Evergreen Intel в Twitter.

Стоит отметить, что вчера в сети появились кадры, как ЗРПК "Панцирь-С1" размещают на крыше еще одного здания в центре Москвы. Его установили на крышу главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.

Аналитики начертили схему размещения систем ПВО, о размещении которых известно. "Панцири" покрывают территорию в центре российской столицы, посредине которой находится Кремль.

Вокруг Кремля разместили уже три комплекса ПВО &quot;Панцирь-С1&quot;

Фото: в центре поражения "Панцирей" в Москве находится Кремль (twitter.com/vcdgf555)

Напомним, ранее в сети опубликовали кадры, как "Панцирь" устанавливают на крыше Минобороны РФ по улице Знаменка, 19.

Также известно, что еще один комплекс разместили на крыше Центрального окружного управления образования Москвы по улице Гончарный проезд, 2а.

Кроме того, россияне заметили "Панцирь" в 10 км от резиденции Путина под Москвой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Кремль Российская Федерация ПВО
NEWS
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина