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Для увеличения защиты. Зеленский дал Сырскому и командующим поручения по ПВО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское командование должно представить обновленную структуру работы противовоздушной обороны. Также для партнеров будут сформированы новые запросы на поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сейчас идет работа над конфигурацией ПВО, чтобы в Харьковской области и других регионах страны было больше защиты от российских атак. 

"Главком Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), который сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров - что именно должны обеспечить до конца текущего года", - отметил Зеленский. 

Также, по его словам, сегодня был доклад командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Он рассказал о защите востока страны, действиях украинских воинов и боевых возможностях.

Что предшествовало

Напомним, сейчас системы противовоздушной обороны являются одним из ключевых запросов Украины для партнеров. Они необходимы, чтобы защитить небо от российских дронов и ракет.

В частности, Украина просит партнеров передать дополнительные системы ПВО Patriot, поскольку они могут уничтожать баллистику.

За последние месяцы передачу Patriot Украине анонсировали Германия, Румыния и США.

При этом сегодня, 29 июля, США объявили два пакета военной помощи Украине, в которые, в частности, вошли снаряды для систем NASAMS.

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Владимир ЗеленскийПВОВойна в УкраинеАлександр Сырский