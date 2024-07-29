Для збільшення захисту. Зеленський дав Сирському та командувачам доручення щодо ППО

Глава держави розповів, що зараз триває робота над конфігурацією ППО, щоб у Харківській області та інших регіонах країни було більше захисту від російських атак.

"Головком Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.), який сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів - що саме маємр забезпечити до кінця поточного року", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, сьогодні була доповідь командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Він розповів про захист сходу країни, дії українських воїнів та бойові можливості.