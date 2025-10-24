Повышение грузовых тарифов УЗ разрушит доверие инвесторов к Украине, - НАДПУ

Как подчеркивают в НАДПУ, эта инициатива является экономически необоснованной и стратегически ошибочной, ведь ударит по базовым отраслям, обеспечивающим валютные поступления, рабочие места и экспортную стабильность страны.

"Добывающая промышленность остается одним из немногих секторов, которые сегодня удерживают экономику от падения. Вместо поддержки государственная монополия выбирает путь повышения тарифов как универсального решения, которое ставит под угрозу инвестиции и рабочие места", - заявили в ассоциации.



В НАДПУ напомнили, что грузовой сегмент УЗ остается прибыльным и без повышения тарифов: в 2024 году он принес компании более 20 млрд грн операционной прибыли при рентабельности около 25%. Но компания прогнозирует общий убыток на уровне 28 млрд грн в 2026 году, в основном из-за дотационности пассажирского сектора.

В ассоциации отмечают: УЗ перекладывает финансирование социальных перевозок на промышленность, тогда как в странах ЕС пассажирские перевозки финансируются из государственных или местных бюджетов. Такой подход позволяет европейским железным дорогам оставаться финансово стабильными, не подрывая конкурентоспособность экспорта.

"Украина не может двигаться в противоположном направлении - перекладывая социальные расходы на бизнес. Это разрушает логистику, доверие инвесторов и экономическую безопасность государства", - подчеркнули в НАДПУ.

Повышение тарифов во время войны, по оценке ассоциации, является сигналом недоверия к бизнесу и фактором, который может отпугнуть стратегических инвесторов. Рост стоимости перевозок на десятки процентов без понятной логики означает непредсказуемую себестоимость, срыв контрактов и отток капитала.

Особую тревогу вызывает ситуация на фоне подписанного соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере критических полезных ископаемых, в частности титана и лития. НАДПУ предупреждает, что нестабильная тарифная политика УЗ может разрушить финансовые модели американских проектов еще на этапе планирования, поставив под сомнение стратегическое партнерство.

"Государство должно действовать как предсказуемый партнер, а не создавать риски для тех, кто готов инвестировать в восстановление Украины. Повышение тарифов - это краткосрочное решение, которое может стоить нам доверия международных союзников", - говорится в обращении.

НАДПУ призвала Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, возглавляемое Алексеем Кулебой, не согласовывать инициативу повышения тарифов, подчеркнув, что это не техническое, а политическое решение, которое определяет позицию государства перед инвесторами.

Вместо этого нужно создать механизм финансирования пассажирских перевозок из госбюджета как отдельную статью расходов, оптимизировать постоянные расходы и инфраструктуру УЗ, повысить производительность труда, и внедрить европейскую модель разделения грузового и пассажирского сегментов, чтобы тарифы соответствовали реальным затратам.