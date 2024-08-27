Повышение грузовых тарифов УЗ заставит предприятия сворачивать производство, - эксперт

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки заставит предприятия сворачивать деятельность, что неизбежно отразится на состоянии украинской экономики. Поэтому перед принятием такого решения нужно прагматично взвесить все возможные последствия.

Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Логистика - это кровеносная система любой экономики. "Укрзализныце" удалось значительно улучшить поступление и наладить системную работу даже в условиях войны, о чем свидетельствуют показатели первого полугодия. Впрочем, в таких же сложных условиях работают и другие отрасли Украины, обеспечивающие объемы перевозок, таких как аграрная, химическая и металлургическая промышленность", - заметил Щелкунов.

По его словам, в этих условиях, если снова говорить о перспективе прямого или косвенного повышения тарифов, это будет крайне трудно для этих отраслей. Особенно учитывая, что по отдельным номенклатурам "Укрзалізниця" выступает монополистом в перевозках

Он подчеркнул, что подход должен быть четким и прагматичным: одна отрасль не может улучшать свои финансовые показатели за счет снижения их других.

"Следовательно, следует четко просчитывать каждое решение, которое может привести к негативным последствиям, и рассматривать все с макроэкономической точки зрения. На мировых рынках для многих пунктов украинской экспортной продукции складываются не слишком благоприятные условия. Дополнительные логистические затраты могут привести к тому, что наши предприятия станут неконкурентоспособными, что заставит их сворачивать производство. Мы все понимаем, какие это будут иметь последствия для экономики Украины в это тяжелое время", - резюмировал Щелкунов.

Кроме того, перед принятием какого-либо системного решения, которое будет влиять на экономику, нужно семь раз просчитать и отмерить, и только потом принимать его

Напомним, что руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, компания планирует очередное повышение тарифов, хотя компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что УЗ значительно увеличила объемы перевозок, и может снизить тариф - чтобы привлечь еще больше клиентов и активизировать развитие экономики.