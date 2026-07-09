Повышение цены на проезд до 30 гривен: в КГГА ответили, приняли ли уже решение

В Киеве идет процесс согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, которые могут вырасти до 30 гривен за поездку. Сначала власти хотели ввести новую цену с 15 июля, однако уже сейчас конкретной даты не называют.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА .

Главное: Тариф в 30 гривен: Это экономически обоснованная стоимость поездки, рассчитанная КГГА на основе расходов 2025 года (энергоресурсы, топливо, зарплаты).

Отсутствие окончательного решения: Хотя ранее обсуждали введение новых тарифов с 15 июля, пока конкретная дата неизвестна - идет процесс согласования.

Официальное предупреждение: Власти обещают обнародовать документ на официальном портале Киева и проинформировать горожан через соцсети сразу после подписания.

Повышение тарифов на проезд в Киеве

В профильном департаменте пояснили, что определение тарифов - это сложная бюрократическая процедура, не зависящая от одного ведомства.

Департамент экономики и инвестиций КГГА уже рассчитал "экономически обоснованный" тариф на уровне 30 гривен.

"Его рассчитано на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации расходов на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, предоставленный коммунальными предприятиями, выше", - сообщили в ведомстве.

Ранее уже в КГГА объясняли, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн. за поездку в метро и 44,14 грн. - в наземном транспорте.

Фото: 5 главных фактов о повышении тарифов на проезд в Киеве (инфографика РБК-Украина)

Об изменениях киевлян предупредят заранее

В Департаменте подчеркнули, что процедура проработки, согласования и подписания проекта распоряжения по установлению новых тарифов продолжается.

"После его подписания документ будет обнародован в установленном порядке на официальном портале Киева, а также о принятом решении будет дополнительно информирован через официальные информационные ресурсы и соцсети горвластей", - заявили в ведомстве.