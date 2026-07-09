Повышение цены на проезд до 30 гривен: в КГГА ответили, приняли ли уже решение
В Киеве идет процесс согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, которые могут вырасти до 30 гривен за поездку. Сначала власти хотели ввести новую цену с 15 июля, однако уже сейчас конкретной даты не называют.
Об этом по запросу РБК-Украина сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Главное:
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Тариф в 30 гривен: Это экономически обоснованная стоимость поездки, рассчитанная КГГА на основе расходов 2025 года (энергоресурсы, топливо, зарплаты).
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Отсутствие окончательного решения: Хотя ранее обсуждали введение новых тарифов с 15 июля, пока конкретная дата неизвестна - идет процесс согласования.
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Официальное предупреждение: Власти обещают обнародовать документ на официальном портале Киева и проинформировать горожан через соцсети сразу после подписания.
Повышение тарифов на проезд в Киеве
В профильном департаменте пояснили, что определение тарифов - это сложная бюрократическая процедура, не зависящая от одного ведомства.
Департамент экономики и инвестиций КГГА уже рассчитал "экономически обоснованный" тариф на уровне 30 гривен.
"Его рассчитано на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации расходов на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, предоставленный коммунальными предприятиями, выше", - сообщили в ведомстве.
Ранее уже в КГГА объясняли, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн. за поездку в метро и 44,14 грн. - в наземном транспорте.
Фото: 5 главных фактов о повышении тарифов на проезд в Киеве (инфографика РБК-Украина)
Об изменениях киевлян предупредят заранее
В Департаменте подчеркнули, что процедура проработки, согласования и подписания проекта распоряжения по установлению новых тарифов продолжается.
"После его подписания документ будет обнародован в установленном порядке на официальном портале Киева, а также о принятом решении будет дополнительно информирован через официальные информационные ресурсы и соцсети горвластей", - заявили в ведомстве.
Читайте на также о том, что в комментарии РБК-Украина Общественный союз "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" заявил, что рост тарифов на проезд в коммунальном транспорте никак не повлияет на стоимость в маршрутках Киева. "Ассоциация автоперевозчиков Киевской области" также заверила, что не будет поднимать цены на межгородские перевозки.
Ранее мы также писали, что КГГА не собирается изменять условия проезда для льготников после повышения тарифов, однако сумма штрафа безбилетный проезд вырастет. Она будет равна 20-кратному размеру стоимости билета.