Повышение цен и сокращение работников: что планирует украинский бизнес

Что показал индекс деловой активности

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, в августе вырос до 49,0 с 48,3 в июле, однако остается ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.



Драйверами положительного импульса были живой потребительский спрос, энергетическая стабильность, замедление инфляции и сезонный фактор.

Зато дальнейшие разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, значительные расходы на восстановление, сырье и оплату труда, повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и дефицит квалифицированных кадров тормозили экономическую активность и негативно повлияли на оценки респондентов, пояснили в НБУ.



Прогнозы по ценам и рынку труда

На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен предприятия строительства, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное подорожание цен на собственную продукцию/услуги, зато предприятия промышленности ожидали их незначительное ускорение.

По данным опроса, ситуация на рынке труда остается неоднородной. Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников, предприятия других секторов ожидали сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 августа 2025 года. В опросе приняли участие 578 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.