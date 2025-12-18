ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Повышение тарифа на распределение газа: в "Запорожогнеупоре" назвали главные угрозы

Украина, Четверг 18 декабря 2025 14:06
UA EN RU
Повышение тарифа на распределение газа: в "Запорожогнеупоре" назвали главные угрозы Фото: "Запорожогнеупор" назвал главные угрозы в случае повышения тарифа на распределение газа (zaporozhogneupor.com)
Автор: Сергей Новиков

Предприятие "Запорожогнеупор" обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть планы по резкому повышению тарифа на распределение природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В частности, для АО "Запорожгаз" регулятор предлагает увеличить с 1 января 2026 года тариф на 87% - с 0,92 до 1,73 грн/м³.

Генеральный директор предприятия Артур Иванченко подчеркнул: такой рост тарифа повлечет для компании дополнительные расходы в 8,2 млн грн в год, что является критическим ударом по конкурентоспособности одного из крупнейших украинских производителей огнеупоров.

"Потеря конкурентных преимуществ на внешних рынках неизбежно приведет к падению производства, сокращению экспорта и уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты. Это решение будет иметь негативные последствия не только для нашего предприятия, но и для экономики региона и страны", - подчеркнул Иванченко.

"Запорожогнеупор" - один из пяти крупнейших производителей огнеупорной продукции в Восточной Европе и крупнейший в Украине. Предприятие обеспечивает работой более 2 000 человек, является весомым налогоплательщиком и одним из ключевых работодателей региона. Завод активно инвестирует в модернизацию, снижение себестоимости, улучшение качества продукции и расширение рынков сбыта, однако отмечает: эффект от эффективности нивелируется монопольным подходом к тарифообразованию на газораспределение.

На предприятии считают неприемлемым перекладывать рост расходов операторов ГРМ на промышленность, особенно в условиях войны, падения производства и необходимости сохранять экспортные позиции Украины. Запорожогнеупор призывает НКРЭКУ пересмотреть методику тарифообразования и установить экономически обоснованный тариф, который не будет превышать 1,04 грн/м³ - уровня, соответствующего индексу цен производителей промышленной продукции (+13,6%).

В компании подчеркивают: принятие решений, которые усложняют работу украинских экспортеров, в военное время особенно опасно и может иметь долгосрочные негативные последствия для экономической устойчивости страны.

Повышение тарифов на распределение природного газа

Напомним, тарифы на распределение природного газа для операторов газораспределительных сетей на 2026 год планируют повысить с 1 апреля 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году. По заключению ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

К тому же ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW