Повышение тарифа на распределение газа: в "Запорожогнеупоре" назвали главные угрозы

Предприятие "Запорожогнеупор" обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть планы по резкому повышению тарифа на распределение природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В частности, для АО "Запорожгаз" регулятор предлагает увеличить с 1 января 2026 года тариф на 87% - с 0,92 до 1,73 грн/м³.

Генеральный директор предприятия Артур Иванченко подчеркнул: такой рост тарифа повлечет для компании дополнительные расходы в 8,2 млн грн в год, что является критическим ударом по конкурентоспособности одного из крупнейших украинских производителей огнеупоров.

"Потеря конкурентных преимуществ на внешних рынках неизбежно приведет к падению производства, сокращению экспорта и уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты. Это решение будет иметь негативные последствия не только для нашего предприятия, но и для экономики региона и страны", - подчеркнул Иванченко.

"Запорожогнеупор" - один из пяти крупнейших производителей огнеупорной продукции в Восточной Европе и крупнейший в Украине. Предприятие обеспечивает работой более 2 000 человек, является весомым налогоплательщиком и одним из ключевых работодателей региона. Завод активно инвестирует в модернизацию, снижение себестоимости, улучшение качества продукции и расширение рынков сбыта, однако отмечает: эффект от эффективности нивелируется монопольным подходом к тарифообразованию на газораспределение.

На предприятии считают неприемлемым перекладывать рост расходов операторов ГРМ на промышленность, особенно в условиях войны, падения производства и необходимости сохранять экспортные позиции Украины. Запорожогнеупор призывает НКРЭКУ пересмотреть методику тарифообразования и установить экономически обоснованный тариф, который не будет превышать 1,04 грн/м³ - уровня, соответствующего индексу цен производителей промышленной продукции (+13,6%).

В компании подчеркивают: принятие решений, которые усложняют работу украинских экспортеров, в военное время особенно опасно и может иметь долгосрочные негативные последствия для экономической устойчивости страны.