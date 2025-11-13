ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии

Украина, Четверг 13 ноября 2025 13:51
ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, является необоснованным. Он будет иметь серьезные последствия для украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.

Зато "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч. Об этом говорится в официальном письме ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.

"Рост тарифа является угрожающим для экономики Украины: дополнительная нагрузка в более 6,8 млрд грн во время войны, вместе с другими неблагоприятными факторами, может иметь тяжелые последствия для украинской экономики - включая прекращение деятельности многих предприятий, стабильная работа которых является основой для поддержки ВСУ, населения и будущего восстановления", - говорится в письме.

В ICC Ukraine напомнили, что основные экспортные рынки Украины (зерно, металл, руда) сейчас переживают кризис, который проявляется в слабом спросе и снижении цен. Увеличение тарифа на передачу электроэнергии еще больше углубит этот вызов, и поставит под угрозу конкурентоспособность украинских предприятий, и их позиции на международных рынках, которые они формировали годами.

"Экспертный анализ структуры тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что существует существенный потенциал для оптимизации расходов "Укрэнерго". Прежде всего речь идет о включении в тариф 3,8 млрд грн на погашение долговых обязательств. Это экономически необоснованно, ведь погашение долга за счет повышения тарифа уменьшит прибыль "Укрэнерго", а как следствие - сократит налоговые поступления в бюджет на 0,7 млрд грн. В условиях военного положения целесообразно временная отсрочка погашения основной суммы долга, с одновременной выплатой только процентов", - отметили в Комитете.

Также там подчеркнули, что рост финансовых расходов "Укрэнерго" на 63%, с 4,4 до 7,2 млрд грн, тоже неоправдан - ведь нет оснований считать, что стоимость обслуживания кредитов изменилась. То же самое - с запланированным ростом расходов на компенсацию технологических затрат, ведь объем передачи электроэнергии, по прогнозу, сократится на 4%.

"Учитывая опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки, и широкие возможности оптимизации расходов "Укрэнерго", ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересчитать расходы на передачу электроэнергии, и установить тариф на передачу на уровне 650,36 грн/МВт*ч", - резюмируется в письме.

Ранее Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) также обратилась к правительству и НКРЭКУ с призывом не допустить повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление электроэнергией в 2026 году, ведь это может привести к остановкам работы ферросплавных предприятий.

