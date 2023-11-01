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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки не увеличит грузопоток, - эксперт

Фото: повышение тарифов на железнодорожные перевозки не увеличит грузопоток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на железнодорожные перевозки, которое инициирует Укрзализныця, может привести к сокращению грузопотока, и фактически добьет ферросплавную отрасль, которая пребывает в стагнации из-за высоких цен на ресурсы и постоянных обстрелов предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергея Кудрявцева.

"Для нашей отрасли все эти решения про повышения очень тяжелые. Поэтому мы уходим в простой с 1 ноября - в связи с ценами на электричество, тарифами, и с ударами по Никополю. Насколько мы сможем выйти на работу в январе - пока неизвестно", - заявил Кудрявцев.

Он подчеркнул: повышение тарифов на железнодорожные перевозки не даст Укрзализныце увеличение грузопотока. Но оно может добить ферросплавную отрасль, которая сейчас пребывает в кризисе.   

"Укрзализныце нужны деньги, но нам они тоже нужны. Сейчас рынок идет вниз. Происходят обстрелы, растет стоимость электроэнергии. И повышение тарифа на перевозки отрасль просто добьет", - заявил Кудрявцев.

Как известно, УЗ в будущем году инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки на 20%.

Год назад в июле компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что очередное повышение тарифа приведет к тому, что предприятия начнут сокращать объемы производства, а затем - зарплаты и налоги в бюджет. 

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Укрзализныця