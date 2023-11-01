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Підвищення тарифів на залізничні перевезення не збільшить вантажопотік, - експерт

Фото: підвищення тарифів на залізничні перевезення не збільшить вантажопотік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Підвищення тарифу на залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, може призвести до скорочення вантажопотоку, та фактично доб'є феросплавну галузь, яка перебуває у стагнації через високі ціни на ресурси та постійні обстріли підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергія Кудрявцева.

"Для нашої галузі всі ці рішення про підвищення дуже важкі. Тому ми йдемо в простий з 1 листопада - у зв'язку з цінами на електрику, тарифами і з ударами по Нікополю. Наскільки ми зможемо вийти на роботу в січні - поки невідомо", - заявив Кудрявцев.

Він наголосив: підвищення тарифів на залізничні перевезення не дасть Укрзалізниці збільшення вантажопотоку. Але воно може добити феросплавну галузь, яка зараз перебуває у кризі.

"Укрзалізниці потрібні гроші, але нам вони теж потрібні. Зараз ринок йде вниз. Відбувається обстріл, зростає вартість електроенергії. І підвищення тарифу на перевезення галузь просто доб'є", - заявив Кудрявцев.

Як відомо, УЗ наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%.

Рік тому в липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою, виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Орінчак заявила, що чергове підвищення тарифу призведе до того, що підприємства почнуть скорочувати обсяги виробництва, а потім - зарплати та податки до бюджету.

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Укрзалізниця