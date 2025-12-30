Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению объемов перевозок, - ФРТУ

Как он отметил, повышение тарифов "Укрзализныци" происходило на фоне уже высокой и неконкурентной стоимости железнодорожных перевозок по сравнению с другими видами транспорта. Это приводило к постепенной потере грузовой базы и переходу части перевозок на автомобильный транспорт.

По его данным, в 2015 году "Укрзализныця" перевозила около 300-350 млн тонн грузов. Но в течение следующих лет, из-за регулярного повышения тарифов, объемы перевозок сокращались.

В 2020 году они составляли около 305 млн тонн, а в 2021 году - 315 млн тонн, что означает потерю примерно 10% грузов за шесть лет. В то же время объемы автомобильных перевозок в довоенный период выросли на 40-50 млн тонн.

В Федерации отмечают, что УЗ самостоятельно сформировала замкнутый круг: повышение тарифов приводит к сокращению грузов, снижению доходов и, как следствие - к новым повышениям.

После начала войны ситуация обострилась, поскольку многие предприятия работают на грани выживания и не могут компенсировать рост логистических затрат.

"Каждое повышение тарифов сейчас означает, что часть предприятий не только отказывается от железнодорожных перевозок, но вообще останавливает работу. Это потери для "Укрзализныци", бюджета и рынка труда", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на период военного положения государство должно ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий, а потребности "Укрзализныци" в финансировании восстановления инфраструктуры и покрытия ущерба от пассажирских перевозок целесообразно покрывать за счет международных кредитов и внешней помощи, доступ к которым имеют государство и государственные компании, но не частный бизнес.

"Повышение тарифов - это сценарий, в котором проиграют все. Альтернативой должна стать поддержка экономики и сохранение предприятий до завершения войны", - подчеркнул Гусак.

Ранее член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Анатолий Амелин заявил, что повышение грузовых тарифов на 20% приведет к почти пропорциональному падению грузопотока - на 19%. Об этом свидетельствует внутреннее исследование компании.

Он также сообщил, что УЗ имеет более 1 млрд долларов долгов и требует масштабной реструктуризации, а также реформ в финансировании пассажирских перевозок и анбандлинга. Но повышение тарифов без решения системных проблем лишь усугубит ситуацию: часть клиентов откажется от услуг железной дороги или перейдет на автотранспорт.