Повышение тарифов на распределение газа перекладывает риски на население, - эксперт

Фото: эксперт считает, что повышение тарифов на распределение газа перекладывает риски на население (facebook.com gas.tso.ua)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на распределение газа во время полномасштабной войны недопустимо и не имеет экономического обоснования.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава Союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на распределение газа на 50-160%.

Ведь, как говорит эксперт, ответственность за содержание сетей и риски деятельности должны нести сами операторы, а не конечные потребители и бизнес.

По его словам, газораспределительные компании на протяжении десятилетий получали стабильные прибыли, используя инфраструктуру, значительная часть которой была создана еще в советское время.

"Нас не интересует их прибыль. Но во время войны они должны нести тяготы вместе со всей страной, а не перекладывать их на кошельки людей", - подчеркнул он.

Отдельное внимание эксперт обратил на то, что дополнительные начисления за сам факт подключения к сети выглядят экономически необоснованными. И предупредил: повышение тарифов на распределение газа будет иметь цепной эффект для экономики - будет расти себестоимость строительных материалов, электроэнергии и промышленной продукции.

"Если бизнес несет убытки во время войны, это нормальная ситуация. В таких же условиях работают заводы, производители цемента или кирпича. Но они не перекладывают все потери на потребителя", - подчеркнул эксперт.

 

Повышение тарифа на распределение газа

Как сообщалось, Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году.

По заключению ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

Напомним, представители промышленности неоднократно заявляли, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создает дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест.

Ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

