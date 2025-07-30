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Повышение тарифов не требуется: УЗ нарастила объемы перевозок до рекордных

Фото: УЗ отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет о деятельности компании

Для сравнения: в мае и марте 2024 года было перевезено 15,7 млн т и 16 млн т грузов. Таким образом, последние два месяца стали новым пиковым периодом для железнодорожной логистики.

В отчете отмечается, что рост объемов в июне 2025 года на 10,3% в годовом измерении связан с обработкой переходных ручных перевозочных документов филиалом Единого расчетного центра.

 

Что этому предшествовало

Ранее в УЗ прогнозировали, что общий годовой объем перевозок в 2025 году снизится на 10 млн тонн - до 165 млн тонн. Из-за этого руководство инициировало повышение грузовых тарифов - для покрытия прогнозируемых убытков.

В 2024 году компания получила 20,39 млрд грн операционной прибыли от грузовых перевозок. Значительная часть этих средств была направлена на покрытие убытков от пассажирских перевозок в рамках механизма кросс-субсидирования.

Бизнес-сообщество неоднократно критиковало эту практику как экономически необоснованную. Представители бизнеса обратились к правительству с просьбой учесть компенсации "Укрзализныци" в проекте Государственного бюджета на 2026 год.

Соответствующие предложения были адресованы Минфину и Министерству развития общин и территорий.

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Укрзализныця