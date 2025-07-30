Підвищення тарифів не потрібне: УЗ наростила обсяги перевезень до рекордних

Що цьому передувало

Раніше в УЗ прогнозували, що загальний річний обсяг перевезень у 2025 році знизиться на 10 млн тонн - до 165 млн тонн. Через це керівництво ініціювало підвищення вантажних тарифів - для покриття прогнозованих збитків.

У 2024 році компанія отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Значна частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану. Представники бізнесу звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації "Укрзалізниці" у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

Відповідні пропозиції були адресовані Мінфіну та Міністерству розвитку громад і територій.

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