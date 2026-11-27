Повышения НДС не будет. Кабмин одобрил проект бюджета-2027 ко второму чтению
Кабинет Министров Украины доработал проект бюджета-2027. В частности, идею повышения ставок НДС и акциза убрали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксоланы Пидласой в Facebook.
Ключевые изменения проекта бюджета-2027
Правительство приняло и сегодня направит в парламент проект бюджета-2027, доработанный до 2 чтения.
Наиболее существенные изменения:
- Идею повышения ставок НДС и акциза убрали.
- НБУ перечислит в бюджет не менее 85 миллиардов гривен прибыли (на 36,3 миллиарда гривен больше, чем планировалось до I чтения).
- На страхование военных рисков предусмотрено 31 миллиард гривен (был 1 миллиард гривен), а Минэкономики ищет на это еще 2-3 миллиарда долларов у партнеров. Дополнительно предусмотрена возможность компенсировать военные риски владельцам, операторам и фрахтователям судов.
Что касается образовательной субвенции, то ее распределили прямо в приложении к закону: на январь-август 2027, в остальном году распределит правительство своим решением, пишет Пидласа.
Остатки образовательной субвенции-2026 будет распределять правительство:
- 500 миллионов гривен пойдет на энергонезависимость заведений профессионального высшего и высшего образования,
- 400 миллионов гривен - на общежития и пансионы школ с проживанием,
- остальные - на оперативные нужды образования,
"Национальный кэшбек" в 2027 году не будут платить по программе поддержки бизнеса, но долг за май-декабрь 2026 года государство выплатит, - говорит нардеп.
Также государство будет компенсировать до 75% стоимости на строительство и реконструкцию животноводческих ферм (сейчас - 50%),
Среди поручений правительству:
- пересмотр всех законов, где от прожиточного минимума или минимальной зарплаты считают другие величины, с последующей отвязкой, позволяющей поднять ПЖМ и МЗП;
- оптимизация численности работников органов исполнительной власти
Доходы бюджета-2027
По словам Пидласой, собственные доходы бюджета (без грантов) снизились на 49 миллиардов гривен.
Главные причины таковы:
- Рада не поддержала повышение ставок НДС и акциза, поэтому правительство убрало прогнозируемые от повышения 67 миллиардов гривен;
- еще почти 65 миллиардов гривен убрали от "детенизации" на таможне.
В то же время возросли некоторые другие поступления:
- +36,3 миллиарда гривен - прибыль НБУ,
- +25,7 миллиарда гривен - НДФЛ и военный сбор,
- +14 миллиардов гривен - рента за пользование недрами общегосударственного значения,
- +2,1 миллиарда гривен - ввозная пошлина.
Международное финансирование
Потребность в международном финансировании не изменилась, говорит Пидласа, - это 52,6 миллиарда долларов. Дополнительную помощь от ЕС (45 миллиардов евро) внесут в бюджет только после официального решения Европейского совета, ориентировочно в июне 2027 года.
Наибольшие изменения в расходах (неисчерпаемый список)
Пидласа называет следующие категории изменений в расходах бюджета-2027:
- +30 миллиардов гривен на страхование военных рисков,
- +20,4 миллиардов гривен - обеспечение ВСУ, преимущественно денежное довольствие (благодаря большим поступлениям от военного НДФЛ, военного сбора и импортного НДС на посылки),
- +13,4 миллиарда гривен - Резервный фонд, теперь в нем 105 миллиардов гривен,
- +2 миллиарда гривен - пилотный проект по реформированию оплаты труда учителей (участие школ будет добровольным),
- +2 миллиарда гривен - на вооружение для ВСУ,
- +1,3 миллиарда гривен - субвенция на укрытие в школах и садах,
- +1 миллиард гривен - CampeX, совместная инициатива МОН и Всемирного банка: сеть кампусов совершенства на базе государственных университетов,
- +970,7 миллионов гривен - для научных учреждений Национальной академии наук,
- +801,9 миллионов гривен - поддержка ветеранов и их семей,
- +717 миллионов гривен - обеспечение жильем детей-сирот,
- +800 миллионов гривен - поддержка аграриев, из которых +600 миллионов гривен - поддержка с/х товаропроизводителей и +200 миллионов гривен - кредиты для фермеров,
- +536 миллионов гривен - доплаты работникам ТЭК, ЖКХ и железной дороги, которые ликвидируют аварии после обстрелов,
- +450 миллионов гривен - на закупку лекарств.
Заседание комитета Рады, говорит Пидласа, ожидается в конце следующей недели, голосование в зале за госбюджет 2027 года - по плану 9 декабря.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла за основу проект Бюджетных выводов в проект Государственного бюджета на 2027 год.
Решение поддержали 232 народных депутата - это первый этап принятия государственного бюджета.
Кроме того, Верховная Рада 28 октября поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2027 год. "За" проголосовали 239 народных депутатов.