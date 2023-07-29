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Повышенный риск террористических атак: полиция Швеции перешла на усиленный режим работы

Фото: полиция Швеции из-за террористических угроз перешла на усиленный режим работы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведский телеканал TV4.

Полиция описывает спецмероприятие как внезапное "национальное событие", для которого привычные полицейские операции не приспособлены и которое должно проходить за пределами управления. Спецмероприятие значит, что правоохранители будут готовиться к внештатным событиям, которые могут вызвать потребность в большем количестве полицейских.

"Это внутриорганизационный способ работы, когда это считается необходимым. Он предполагает сосредоточение на конкретной проблеме, которой в данном случае является ухудшение ситуации с безопасностью в Швеции. Мы не должны позволить этому повлиять на нашу повседневную жизнь. Но мы также должны быть внимательнее", – рассказал представитель шведской полиции.

Отмечается, что официальный уровень террористической угрозы в Швеции находится на третьем уровне из пяти, что означает "повышенную опасность". По данным правоохранителей, ситуация с безопасностью в стране ухудшилась, в частности из-за акций с сожжением Корана.

Демонстрации с сожжением Корана в Швеции

В этом месяце шведские активисты получили разрешение от полиции на проведение акции с сожжением священной мусульманской книги Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Что оскорбило ряд мусульманских стран.

В результате, рано утром 20 июля сотни протестующих взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Правительство Ирака осудило такие действия, однако приказало послу Скандинавской страны оставить Багдад в знак протеста против подобной акции по осквернению Корана.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что очень обеспокоен возможными последствиями для его страны, которые могут следовать за подобными инцидентами.

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