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Подтверждаю готовность к сотрудничеству. Зеленский поздравил Нетаньяху с созданием нового правительства

Владимир Зеленский (фото: president/gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с созданием нового правительства и подтвердил готовность к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

"Поздравляю Премьер-министра Биньямина Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла", - написал Зеленский в поздравлении.

Отметим, что Биньямин Нетаньяху до этого занимал должность премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. А также был министром обороны Израиля с 18 ноября 2018 года до 8 ноября 2019 года.

Нетаньяху поставил новые задачи

После избрания на новый срок Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства:

  • прекращение ядерной программы Ирана,
  • развитие государственной инфраструктуры - с акцентом на сочетании так называемой периферии с центром страны,
  • восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Напомним, что 29 декабря Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок.

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраиль