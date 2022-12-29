Подтверждаю готовность к сотрудничеству. Зеленский поздравил Нетаньяху с созданием нового правительства

Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с созданием нового правительства и подтвердил готовность к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

"Поздравляю Премьер-министра Биньямина Нетаньяху с созданием нового правительства. Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла", - написал Зеленский в поздравлении.

Отметим, что Биньямин Нетаньяху до этого занимал должность премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. А также был министром обороны Израиля с 18 ноября 2018 года до 8 ноября 2019 года.

Нетаньяху поставил новые задачи

После избрания на новый срок Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства: