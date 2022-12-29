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Підтверджую готовність до співпраці. Зеленський привітав Нетаньяху зі створенням нового уряду

Володимир Зеленський (фото: president/gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

"Вітаю Прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла", - написав Зеленський у привітанні.

Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

Нетаньяху поставив нові задачі

Після обрання на новий термін Нетаньяху поставив три головні пріоритети для свого нового уряду:

  • припинення ядерної програми Ірану,
  • розвиток державної інфраструктури - з наголосом на сполученні так званої периферії з центром країни,
  • відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Нагадаємо, що 29 грудня, Біньямін Нетаньяху офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін.

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Володимир ЗеленськийНетаньяхуІзраїль