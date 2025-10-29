Подтверждение грантов через "Дію" для студентов второго курса временно отложено

По его словам, студенты обеспокоены, ведь подтверждение грантов, которое должно было состояться до 24 октября, до сих пор не началось. Он отмечает, что подтверждение электронных сертификатов на получение государственных грантов для студентов второго курса временно отсрочено из-за доработки системы ЕГЭБО.

Министерство образования и науки уже разослало университетам официальное письмо с разъяснением ситуации. В нем отмечается, что те, кто получил грант на 2024-2025 учебный год, смогут продлить его в 2025-2026-м.

Подтверждение, как и раньше, будет происходить через приложение "Дія", однако из-за технических работ в ЕГЭБО сроки формирования электронных сертификатов изменились.

"Когда именно можно будет подтвердить грант, МОН пообещало сообщить дополнительно. А первые выплаты студентам второго года обучения должны быть осуществлены до конца 2025 года", - уточнил Сергей Бабак.