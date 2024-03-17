Для поддержки мигрантов: ЕС готовит крупный пакет помощи для Египта

Европейские лидеры, как ожидается, уже сегодня объявят о многомиллиардном пакете финансирования для Египта. Этот шаг является частью усилий по ограничению потоков мигрантов через Средиземноморье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение призвано расширить сотрудничество в таких областях, как возобновляемые источники энергии, торговля и безопасность, а также предоставить гранты, кредиты и другое финансирование в течение следующих трех лет для поддержки экономики Египта.
Европейские правительства уже давно обеспокоены риском нестабильности в Египте, стране с населением 106 млн человек. Египет был основным каналом международной гуманитарной помощи для Сектора Газа.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит делегацию представителей ЕС, в которую также войдут премьер-министры Италии и Греции, а также президент Кипра.
Министр финансов Египта заявил, что правительство рассчитывает привлечь в общей сложности около 20 млрд долларов в виде многосторонней поддержки. Ожидается, что из этой суммы финансирование со стороны Евросоюза составит 5-6 млрд долларов.
Египетские официальные лица заявляют, что страна заслуживает экономической поддержки только за то, что с 2016 года Каир принял около девяти миллионов иностранных жителей и в значительной степени перекрыл нелегальную миграцию со своего северного побережья.
Ранее сообщалось, что Египет сооружает стену вдоль границы с Сектором Газа. Она должна защитить страну от беженцев, которые могут заполонить страну из-за военной операции Израиля против террористов ХАМАС.
Также Египет ранее пригрозил Израилю приостановить ключевой мирный договор, если ЦАХАЛ войдет в пограничный город Газы Рафах.
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