Для підтримки мігрантів: ЄС готовить великий пакет допомоги для Єгипту

Угода покликана розширити співпрацю в таких галузях, як відновлювані джерела енергії, торгівля та безпека, а також надати гранти, кредити та інше фінансування протягом наступних трьох років для підтримки економіки Єгипту.

Європейські уряди вже давно стурбовані ризиком нестабільності в Єгипті, країні з населенням 106 млн. людей. Єгипет був основним каналом міжнародної гуманітарної допомоги Сектору Газа.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн очолить делегацію представників ЄС, до якої також увійдуть прем'єр-міністри Італії та Греції, а також президент Кіпру.

Міністр фінансів Єгипту заявив, що уряд розраховує залучити близько 20 млрд доларів у вигляді багатосторонньої підтримки. Очікується, що із цієї суми фінансування з боку Євросоюзу складе 5-6 млрд доларів.

Єгипетські офіційні особи заявляють, що країна заслуговує на економічну підтримку лише за те, що з 2016 року Каїр прийняв близько дев'яти мільйонів іноземних жителів і значною мірою перекрив нелегальну міграцію зі свого північного узбережжя.