Для поддержки мигрантов: ЕС готовит крупный пакет помощи для Египта

Европейские лидеры, как ожидается, уже сегодня объявят о многомиллиардном пакете финансирования для Египта. Этот шаг является частью усилий по ограничению потоков мигрантов через Средиземноморье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соглашение призвано расширить сотрудничество в таких областях, как возобновляемые источники энергии, торговля и безопасность, а также предоставить гранты, кредиты и другое финансирование в течение следующих трех лет для поддержки экономики Египта.

Европейские правительства уже давно обеспокоены риском нестабильности в Египте, стране с населением 106 млн человек. Египет был основным каналом международной гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит делегацию представителей ЕС, в которую также войдут премьер-министры Италии и Греции, а также президент Кипра.

Министр финансов Египта заявил, что правительство рассчитывает привлечь в общей сложности около 20 млрд долларов в виде многосторонней поддержки. Ожидается, что из этой суммы финансирование со стороны Евросоюза составит 5-6 млрд долларов.

Египетские официальные лица заявляют, что страна заслуживает экономической поддержки только за то, что с 2016 года Каир принял около девяти миллионов иностранных жителей и в значительной степени перекрыл нелегальную миграцию со своего северного побережья.