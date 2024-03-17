Для підтримки мігрантів: ЄС готовить великий пакет допомоги для Єгипту
Європейські лідери, як очікується, вже сьогодні оголосять про багатомільярдний пакет фінансування Єгипту. Цей крок є частиною зусиль щодо обмеження потоків мігрантів через Середземномор'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода покликана розширити співпрацю в таких галузях, як відновлювані джерела енергії, торгівля та безпека, а також надати гранти, кредити та інше фінансування протягом наступних трьох років для підтримки економіки Єгипту.
Європейські уряди вже давно стурбовані ризиком нестабільності в Єгипті, країні з населенням 106 млн. людей. Єгипет був основним каналом міжнародної гуманітарної допомоги Сектору Газа.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн очолить делегацію представників ЄС, до якої також увійдуть прем'єр-міністри Італії та Греції, а також президент Кіпру.
Міністр фінансів Єгипту заявив, що уряд розраховує залучити близько 20 млрд доларів у вигляді багатосторонньої підтримки. Очікується, що із цієї суми фінансування з боку Євросоюзу складе 5-6 млрд доларів.
Єгипетські офіційні особи заявляють, що країна заслуговує на економічну підтримку лише за те, що з 2016 року Каїр прийняв близько дев'яти мільйонів іноземних жителів і значною мірою перекрив нелегальну міграцію зі свого північного узбережжя.
Раніше повідомлялося, що Єгипет споруджує стіну вздовж кордону із Сектором Газа. Вона має захистити країну від біженців, які можуть заполонити країну через військову операцію Ізраїлю проти терористів ХАМАС.
Також Єгипет раніше пригрозив Ізраїлю призупинити ключовий мирний договір, якщо ЦАХАЛ увійде до прикордонного міста Гази Рафах.
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