Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее ЕС, - премьер Эстонии

Михал призвал своих партнеров по ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять угрозе со стороны Кремля и продемонстрировать Дональду Трампу, что Европа серьезно относится к безопасности.

"Европейская система, основанная на ценностях и правилах, также в какой-то степени определится в конфликте", - сказал Михал в Будапеште.

Михал находится в венгерской столице для проведения встреч, которые начнутся 7 ноября, в ходе которых европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Трампа.

Президентство Трампа

Их самой насущной заботой будет будущее Украины. Трамп обещал во время предвыборной кампании в США, что он быстро прекратит войну, но он был двусмыслен в своей поддержке Украины.

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в сентябре, Трамп сначала отказался с ним встречаться, а затем во время разговора в Нью-Йорке расхвалил свои связи с Владимиром Путиным.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня, как вы знаете, очень хорошие отношения с президентом Путиным", - сказал Трамп, когда они общались с журналистами. "Если мы победим, я думаю, мы очень быстро решим этот вопрос".

У Зеленского состоялся "отличный" телефонный разговор с Трампом, и они оба договорились поддерживать тесный диалог, заявил президент Украины 6 ноября.

Новый президент США также раскритиковал масштабы военной поддержки США для Украины и последовательно выступал против союзников по НАТО, которые, по его словам, не платят свою справедливую долю расходов на оборону. На предвыборном митинге в феврале Трамп заявил, что не будет выполнять свои обязательства по обороне перед членами, которые не выполнили целевые показатели расходов альянса.

В Киеве и среди союзников Украины обеспокоенность вызывает то, что следующий президент США может заставить украинцев принять сделку с Путиным, которая подразумевает широкие уступки. У них также есть более широкие опасения, что без четких долгосрочных гарантий относительно будущего Украины Россия может использовать любую остановку боевых действий для восстановления своих вооруженных сил и подготовки к новому нападению.

Расходы на оборону

Эстония и ее балтийские соседи Латвия и Литва были среди наиболее ярых сторонников Украины с тех пор, как началось полномасштабное вторжение России более двух с половиной лет назад. Страны призвали своих западных союзников по НАТО увеличить военную помощь Киеву и ввести более жесткие санкции против Кремля.

По словам Михала, возобновление давления со стороны США с целью увеличения инвестиций в безопасность может оказаться полезным. Эстония уже занимает второе место по расходам на оборону в процентном отношении к экономическому продукту среди стран-членов альянса.

"В прошлый раз, когда был Трамп, он сказал Европе взять себя в руки и больше инвестировать в оборону, и мы так и сделали. Европа подтянется", - сказал Михал.