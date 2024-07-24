Чехия готовит новую инициативу по снарядам для Украины на 2025 год

Министерство обороны Чехии готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на следующий год. На этот раз в инициативе будут участвовать чешские производители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы чешского Минобороны Яны Черноховой в интервью Deník N.

По данным издания, проект под рабочим названием "Инициатива-2025" предварительно охватит пять оружейных компаний Чехии, которые будут производить снаряды для Украины. Для этого будут использованы средства европейских доноров.

По информации издания, в проекте будут участвовать:

Czechoslovak Group,

STV Group,

Omnipol с Ompo Holding,

Colt CZ Group SE, владельцем которой является Česká zbrojovka,

оружейная компания DSS.

"Это естественное продолжение механизма, который уже работает. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", - пояснила Чернохова.

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии сейчас собирает информацию о том, что эти компании могут поставить в Украину в следующем году.

Прага станет посредником между донорами - европейскими странами и этими компаниями. Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал, что среди доноров должны быть преимущественно европейские государства, в частности Дания, Нидерланды и Германия.

Он отметил, что переговоры о финансовой поддержке могут начаться уже в конце лета.