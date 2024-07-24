Чехия готовит новую инициативу по снарядам для Украины на 2025 год
Министерство обороны Чехии готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на следующий год. На этот раз в инициативе будут участвовать чешские производители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы чешского Минобороны Яны Черноховой в интервью Deník N.
По данным издания, проект под рабочим названием "Инициатива-2025" предварительно охватит пять оружейных компаний Чехии, которые будут производить снаряды для Украины. Для этого будут использованы средства европейских доноров.
По информации издания, в проекте будут участвовать:
- Czechoslovak Group,
- STV Group,
- Omnipol с Ompo Holding,
- Colt CZ Group SE, владельцем которой является Česká zbrojovka,
- оружейная компания DSS.
"Это естественное продолжение механизма, который уже работает. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", - пояснила Чернохова.
Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии сейчас собирает информацию о том, что эти компании могут поставить в Украину в следующем году.
Прага станет посредником между донорами - европейскими странами и этими компаниями. Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал, что среди доноров должны быть преимущественно европейские государства, в частности Дания, Нидерланды и Германия.
Он отметил, что переговоры о финансовой поддержке могут начаться уже в конце лета.
Чешская инициатива по снабжению снарядами Украины
Напомним, что в начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании.
К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва. В целом нынешняя чешская инициатива по поставкам снарядов в Украину охватывает 15 стран. В ее пределах Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.
Отметим, что премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия до конца 2024 года поставит Украине около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.
В то же время, глава МИД Чехии Ян Липовский на днях говорил, что Украина в течение июля и августа получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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