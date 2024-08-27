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Поддержка Украины - главная задача внешней политики Чехии, - Павел

Чехия, Вторник 27 августа 2024 23:00
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Поддержка Украины - главная задача внешней политики Чехии, - Павел Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во внешней политике и политике безопасности Чехии сейчас нет более важной задачи, чем дальнейшая поддержка Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, чешская внешняя политика должна стоять на том, "чтобы в международной среде не переставали действовать правила, и чтобы право более сильного не преобладало".

"Остановка и, прежде всего, неуспешность российской агрессии - это в наших жизненных интересах", - подчеркнул Павел.

Он добавил, что победа России будет иметь последствия для экономической и политической стабильности.

Президент Чехии отметил, что стране удалось сохранить единую, предполагаемую и понятную позицию по ключевому вопросу поддержки Украины не только на уровне власти, но и с оппозицией.

По словам Павела, Чехия доказала, что серьезно относится к помощи Украине. В частности, инициатива обеспечения артиллерийских боеприпасов в странах вне ЕС помогает украинским защитникам преодолеть критический период.

Помощь Украине от Чехии

Напомним, в начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. В дальнейшем к инициативе присоединились ряд западных стран.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

Кроме того, Министерство обороны Чехии в этом году готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

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