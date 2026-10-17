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В поддержку Украины: члены IMFC демонстративно покинули зал во время выступления главы Минфина РФ

14:52 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Александр Мороз
В поддержку Украины: члены IMFC демонстративно покинули зал во время выступления главы Минфина РФ В Бангкоке делегаты покинули зал во время выступления министра РФ (фото: interfax.com.ua)
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Часть членов Международного валютно-финансового комитета (IMFC) — ключевого консультативного органа Международного валютного фонда (МВФ) — покинула пленарную сессию в субботу во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

"Только что на пленарной сессии IMFC после того, как я встал и вышел во время выступления мистера финансов РФ Силуанова, ко мне присоединилась и вышла из зала огромная группа глав и министров. Я даже не ожидал", – прокомментировал произошедшее глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Они увидели, что я встал и вышел, и сделали то же самое", – добавил он.

В поддержку Украины: члены IMFC демонстративно покинули зал во время выступления главы Минфина РФ
В Бангкоке делегаты покинули зал во время выступления министра РФ в знак солидарности с Украиной (interfax.com.ua)

Министр финансов РФ Антон Силуанов впервые с февраля 2022 года принял участие в заседании IMFC.

На ежегодные собрания МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке впервые с начала полномасштабной войны прибыла российская делегация высокого уровня во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины из-за российской агрессии.

Для находящегося под санкциями Силуанова это уже второй подобный визит с начала полномасштабной войны. 31 августа — 1 сентября он посетил встречу министров финансов G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, по приглашению американских организаторов.

Тогда участие российского министра вызвало возмущение европейских делегаций. Они назвали это «тревожным сигналом» и отказались от совместного фотографирования с Силуановым.

По аналогичным причинам совместное фото с участием российской делегации не состоялось и на ежегодных собраниях МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

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