Поддержка или игнор? Аналитик объяснил, как оппозиция в Венгрии относится к Украине

Позиция венгерской оппозиции в отношении Украины неоднозначна. Она заявляет, что поддерживает поставки оружия, но оппонентов Виктора Орбана нельзя назвать проукраинскими.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету. Что ждет отношения Украины и Венгрии и кого боится Орбан".

В Венгрии появился мощный конкурент премьеру Виктору Орбану - Петер Мадяр. Через несколько дней после атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве венгерский оппозиционер привез в Украину гуманитарную помощь. Его партия собрала около 15 млн форинтов пожертвований (около 38 тысяч евро), а также медикаменты, гигиенические наборы, продукты питания.

"Сейчас Петер Мадяр не делал громких заявлений по Украине. Создается такое впечатление, что в события в Украине он впервые углубился только во время его поездки в Киев, посещения обстрелянного россиянами "Охматдета", - сказал изданию Виталий Дячук, аналитик Института центральноевропейской стратегии и проект Re:Open Ukraine.

Мадяр своим визитом также подал сигнал Орбану, поскольку он приехал в Киев через неделю после визита Орбана в Москву. Последний пытался говорить с российским диктатором Владимиром Путиным о мире.

Однако любые шаги оппозиционера нужны воспринимать через призму внутренней политики Венгрии. Позиция Мадяра вряд ли можно назвать полностью проукраинской.

" Да, он заявлял, что поддерживает поставки Украине оружия. Однако это не значит, что он проукраинский. Быть полностью проукраинским в Венгрии означает проиграть выборы, что показывают результаты соцопросов об отношении венгров к ситуации здесь", - объясняет Дячук.