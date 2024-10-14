Поддержка или игнор? Аналитик объяснил, как оппозиция в Венгрии относится к Украине
Позиция венгерской оппозиции в отношении Украины неоднозначна. Она заявляет, что поддерживает поставки оружия, но оппонентов Виктора Орбана нельзя назвать проукраинскими.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету. Что ждет отношения Украины и Венгрии и кого боится Орбан".
В Венгрии появился мощный конкурент премьеру Виктору Орбану - Петер Мадяр. Через несколько дней после атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве венгерский оппозиционер привез в Украину гуманитарную помощь. Его партия собрала около 15 млн форинтов пожертвований (около 38 тысяч евро), а также медикаменты, гигиенические наборы, продукты питания.
"Сейчас Петер Мадяр не делал громких заявлений по Украине. Создается такое впечатление, что в события в Украине он впервые углубился только во время его поездки в Киев, посещения обстрелянного россиянами "Охматдета", - сказал изданию Виталий Дячук, аналитик Института центральноевропейской стратегии и проект Re:Open Ukraine.
Мадяр своим визитом также подал сигнал Орбану, поскольку он приехал в Киев через неделю после визита Орбана в Москву. Последний пытался говорить с российским диктатором Владимиром Путиным о мире.
Однако любые шаги оппозиционера нужны воспринимать через призму внутренней политики Венгрии. Позиция Мадяра вряд ли можно назвать полностью проукраинской.
"Да, он заявлял, что поддерживает поставки Украине оружия. Однако это не значит, что он проукраинский. Быть полностью проукраинским в Венгрии означает проиграть выборы, что показывают результаты соцопросов об отношении венгров к ситуации здесь", - объясняет Дячук.
Отношение Венгрии к войне в Украине
Следует отметить, что у Венгрии неоднозначная позиция по отношению к Украине. Будапешт уверяет, что поддерживает территориальную целостность Украины, но венгерские власти сделали ряд скандальных заявлений. Премьер Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Украина не сможет победить в войне, и склонял к переговорам с РФ.
Кроме того, венгерские власти продолжают активное экономическое сотрудничество с Россией.
Будапешт также пытается заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО. Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы вступление Украины в НАТО приведет к началу Третьей мировой войны.
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