Підтримка чи ігнорування? Аналітик пояснив, як опозиція в Угорщині ставиться до України

Позиція угорської опозиції щодо України є неоднозначною. Вона заявляє, що підтримує постачання зброї, але опонентів Віктора Орбана не можна назвати проукраїнськими.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Дружба з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан".

В Угорщині з'явився потужний конкурент прем'єру Віктору Орбану - Петер Мадяр. За кілька днів після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві угорський опозиціонер привіз до України гуманітарну допомогу. Його партія зібрала близько 15 млн форинтів пожертв (близько 38 тисяч євро), а також медикаменти, гігієнічні набори, продукти харчування.

"Наразі Петер Мадяр не робив гучних заяв щодо України. Складається таке враження, що у події в Україні він вперше заглибився тільки під час його поїздки до Києва, відвідин обстріляного росіянами "Охматдиту", - сказав виданню Віталій Дячук, аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту Re:Open Ukraine.

Мадяр своїм візитом також подав сигнал Орбану, оскільки він приїхав до Києва через тиждень після візиту Орбана у Москву. Останній намагався говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про мир.

Проте будь-які кроки опозиціонера потрібно сприймати через призму внутрішньої політики Угорщини. Позиція Мадяра навряд чи можна назвати повністю проукраїнською.

" Так, він заявляв, що підтримує постачання Україні зброї. Однак це не означає, що він проукраїнський. Бути повністю проукраїнським в Угорщині означає програти вибори, що показують результати соцопитувань про ставлення угорців до ситуації тут", - пояснює Дячук.