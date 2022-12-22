Поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины, - Зеленский

Спустя более 300 дней российской полномасштабной войны военные ВСУ продолжают защищать Украину, но им нужно больше оружия, чтобы побеждать на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Конгрессе США.

"Здесь линия фронта, тирания - в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Силы обороны Украины имеют артиллерию, предоставленную в рамках помощи другими странами, и поблагодарил за поставки, но отметил, что этого, "честно говоря, не совсем достаточно".

Президент подчеркнул, что Украина борется за свою независимость и свободу, но призвал Штаты к постоянной поддержке для достижения этих целей.

"Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал Зеленский.