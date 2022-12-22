ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 03:17
Поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Спустя более 300 дней российской полномасштабной войны военные ВСУ продолжают защищать Украину, но им нужно больше оружия, чтобы побеждать на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Конгрессе США.

"Здесь линия фронта, тирания - в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Силы обороны Украины имеют артиллерию, предоставленную в рамках помощи другими странами, и поблагодарил за поставки, но отметил, что этого, "честно говоря, не совсем достаточно".

Президент подчеркнул, что Украина борется за свою независимость и свободу, но призвал Штаты к постоянной поддержке для достижения этих целей.

"Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский в ходе своего выступления в Конгрессе США отметил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.

Все подробности визита Владимира Зеленского в США и его переговоры с Джо Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Помощь Украине Конгресс США
NEWS
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление