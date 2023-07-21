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Поддержал Гиркина. В Москве задержали коллаборанта Губарева

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Москва, Пятница 21 июля 2023 19:53
Поддержал Гиркина. В Москве задержали коллаборанта Губарева Фото: Павел Губарев (t.me/strelkovii)
Автор: Иван Носальский

Коллаборанта Павла Губарева сегодня, 21 июля, задержали под зданием Мещанского суда Москвы. Он выступил против задержания бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку" в Telegram.

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как Губарева задерживают сотрудники правоохранительных органов России.

Этому предшествовал одиночный пикет Губарева с плакатом "Свободу Стрелкову. Слава России". Также коллаборант выступал с речью перед толпой собравшихся возле суда людей, в которой он восхвалял Гиркина.

Стоит заметить, что ранее Губарев был так называемым "народным губернатором "ДНР"

Задержание и дальнейший арест Гиркина

Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали писать о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Эту информацию подтвердила и его жена.

По словам женщины, в квартиру к Гиркину приехали представители Следственного комитета РФ, они провели задержание.

Причиной стали подозрения в экстремизме, его обвинили по ст. 282 УК РФ.

Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин просил другую меру пресечения и жаловался на проблемы со здоровьем.

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