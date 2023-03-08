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Поддержала войну против Украины. В Германии будут судить россиянку

Фото: в Германии за поддержку войны будут судить россиянку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии суд рассмотрит дело россиянки Елены Колбасниковой, которая открыто поддержала войну России против Украины. Ей может грозить тюремный срок.

Как сообщает РБК-Украина, об этом DW заявил представитель суда Кельна.

В суде рассказали, что гражданка РФ обвиняется по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ, поскольку она во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года публично поддержала полномасштабное вторжение в Украину.

"Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине", - заявляла тогда россиянка.

В издании отмечают, что согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и тот, кто одобряет ее, может получить в Германии три года тюрьмы. Но наиболее вероятным наказанием за такое правонарушение является денежный штраф.

Стоит заметить, что Колбасникова родилась в украинском городе Днепр. Она является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и сотрудничает с местными праворадикальными политиками.

При этом, согласно расследыванию Reuters, она является одним из прокремлевских агентов влияния в Германии. В частности, Колбасникова была причастна к сбору средств на армию оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве СБУ разоблачила коллаборанта, который устроился на работу в Красный Крест.

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СудВойна России против Украины