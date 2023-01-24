Поддержала оккупацию Мариуполя. СБУ сообщила о подозрении экс-ведущей каналов Медведчука

СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука Диане Панченко, поддержавшей оккупацию Мариуполя. В августе прошлого года она выехала в захваченный Донецк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Раньше она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы", - говорится в сообщении.
После выезда в оккупированный Донецк, она продолжила распространять враждебную пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.
"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. В первую очередь в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства", - добавили в СБУ.
Кроме этого, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.
В чем обвиняют пропагандистку?
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ открыла производство по бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Дианы Панченко, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.
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