Підтримала окупацію Маріуполя. СБУ повідомила про підозру екс-ведучій каналів Медведчука

"Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви", - йдеться в повідомленні.

Після виїзду до окупованого Донецька, вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.

"Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проектах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави", - додали в СБУ.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

В чому звинувачують пропагандистку?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України). Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.