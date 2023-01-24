Підтримала окупацію Маріуполя. СБУ повідомила про підозру екс-ведучій каналів Медведчука

СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя. У серпні минулого року вона виїхала до захопленого Донецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви", - йдеться в повідомленні.
Після виїзду до окупованого Донецька, вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.
"Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проектах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави", - додали в СБУ.
Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.
В чому звинувачують пропагандистку?
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України). Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.
Раніше повідомлялось, що СБУ відкрила провадження щодо колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука Діани Панченко, яка знімала проросійські сюжети на окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.