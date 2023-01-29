ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты заставляют население покидать свои дома у линии фронта, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Воскресенье 29 января 2023 22:27
Оккупанты заставляют население покидать свои дома у линии фронта, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские захватчики вывозят людей из прифронтовой оккупированной зоны в Луганской области вглубь захваченной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По сообщению Гайдая, военные российской оккупационной армии вынуждают жителей населенных пунктов у линии фронта выезжать вглубь оккупированной Луганской области.

"Людей вокруг фронта, из сел и даже населенных пунктов Кременная, Рубежное - оккупанты начинают выгонять, отправляют их куда-то, без предложения нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд", - рассказал глава администрации.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Враг имеет достаточно живой силы, которая забрасывает позиции и понемногу идет вперед.

Напомним, что аналитики ISW в свежей сводке оценили риск нового наступления войск РФ. По их мнению, Россия может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей, но маловероятно, что оккупанты смогут удержать эти позиции.

Добавим, что, по данным украинской разведки, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться именно в Донецкой и Луганской областях, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору