Подразделение ГУР "Артан" рассказало, сколько военных спасли НРК за лето

Спецподразделение активных действий Главного управления разведки МО Украины "Артан" подвело итоги эффективности применения наземных роботизированных комплексов (НРК) во время летней кампании 2026 года.

По словам командира спецподразделения полковника Виктора Торкотюка, расчеты роботизированных платформ работали на переднем крае в режиме нон-стоп. За летний сезон НРК "Артана" преодолели в общей сложности около 4 258 км. Они обеспечивали логистику, эвакуацию раненых и транспортировку окупантов, которых разведчики брали в плен.

В общей сложности из-под вражеского огня благодаря роботизированным платформам "Артана" удалось спасти 45 украинских военных. Также на "ноль" доставили более 41 тонн грузов.

"Технологии трансформируют боевые возможности боевых подразделений на переднем крае. Инновационная логистика высвобождает возможности и силы для активных действий и наступательных операций", - подчеркнул Виктор Торкотюк.

Как отмечается на официальных ресурсах "Артана", основным направлением работы спецподразделения ГУР остается Запорожье. Впрочем, в течение весны-лета 2026 спецназовцы подразделения также принимали участие в одном из этапов операции "Вивальди" на Лиманском направлении.

Спецподразделение ГУР МО "Артан" создано 1 июня 2022 года. Командиром подразделения является полный кавалер ордена "За мужество" полковник Виктор Торкотюк (позывной "Титан").

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