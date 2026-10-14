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Подрыв "Северного потока" квалифицируют как военное преступление: под судом собрался митинг

16:11 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Подрыв "Северного потока" квалифицируют как военное преступление: под судом собрался митинг Фото: бывший украинский военный Сергей Кузнецов в суде в Гамбурге (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Гамбурге начался суд над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым, обвиняемым в организации подрыва газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини подал ходатайство о закрытии производства. Он утверждает, что "Северный поток", до полномасштабного вторжения России обеспечивавший около половины импорта природного газа в Германию, был инструментом российского политического давления.

По мнению защиты, это могло делать газопровод законной целью. Адвокат подверг сомнению, можно ли считать преступлением уничтожение инфраструктуры государства-агрессора, если в результате этого не погибли люди.

"Незаконно ли уничтожение инфраструктуры агрессора без причинения вреда людям?" – спросил Канестрини.

Прокуратура придерживается другой позиции. Обвинение считает, что речь идет об атаке на гражданскую инфраструктуру, которая привела к разрушению объектов и нанесла ущерб коммунальным службам. Именно поэтому действия, инкриминирующие Кузнецову, квалифицируют как военное преступление.

Во время заседания у здания суда в Гамбурге прошла акция в поддержку Кузнецова. Десятки людей пришли с плакатами, в том числе с надписью "Что такое военные преступления?".

Один из протестующих заявил, что именно Россия должна отвечать за военные преступления.

Напомним, по данным журналистов-расследователей Оливера Шрема и Ульриха Тиле, план подрыва "Северных потоков" был разработан еще в 2019 году. По их данным, ЦРУ знало о замысле на раннем этапе и поначалу даже предлагало финансовую поддержку. Однако после того, как о плане узнала нидерландская разведка, американская сторона, вероятно, опасалась разоблачения своих контактов с организаторами сделки.

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