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Подрыв "Северных потоков": Офис генпрокурора четко ответил, причастна ли Украина

11:30 09.07.2026 Чт
2 мин
Кто поставит окончательную точку в следствии и даст оценку всем доказательствам?
aimg Валерий Ульяненко
Подрыв "Северных потоков": Офис генпрокурора четко ответил, причастна ли Украина Иллюстративное фото: "Северный поток-2" (Getty Images)
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Правоохранители не выявили никаких фактов, свидетельствующих о причастности Украины или ее чиновников к подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Украинские прокуроры обработали информацию о взрывах на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Эту тему исследуют в рамках дела о ведении Россией агрессивной войны против Украины.

Следователи допрашивают свидетелей и собирают доказательства. Однако уже сейчас в ведомстве четко подчеркивают: никаких данных о том, что украинские власти или чиновники давали приказы или распоряжения взорвать газопроводы, не обнаружено. В то же время сбор доказательств по этому делу все еще продолжается.

Позиция по обвинениям в Германии

В Офисе Генпрокурора также отреагировали на решение Федеральной прокуратуры Германии передать обвинительный акт в суд по этому делу.

Ведомство напоминает, что выдвижение обвинений - это лишь позиция стороны обвинения, не доказывающая вину человека автоматически. Окончательную точку и оценку всем доказательствам может дать исключительно приговор суда, вступившего в законную силу.

Сведения о подрыве "Северных потоков" уже официально внесли в украинский Единый реестр досудебных расследований. Украина обратится в Германию с запросом о создании совместной следственной группы, чтобы быстрее обмениваться информацией.

Сейчас украинские правоохранители продолжают выполнять запросы немецких коллег и проводить необходимые следственные действия. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что и дальше будут помогать Берлину, чтобы установить все реальные обстоятельства взрывов.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" использовался для поставок российского природного газа в Германию, откуда его транспортировали в другие страны Европы. В то же время "Северный поток-2", который должен обеспечить дополнительный маршрут экспорта российского газа в обход Украины, так и не заработал из-за полномасштабного вторжения РФ.

В сентябре 2022 года оба газопровода получили повреждения в результате взрывов на дне Балтийского моря. До этого они являлись одними из главных маршрутов поставки российского газа в европейские государства.

В рамках расследования диверсии под подозрение оказались граждане Украины. Так, в ноябре 2025 года немецкие правоохранители задержали украинца Сергея Кузнецова, которого экстрадировали из Италии. Следствие считает, что он мог быть напрямую причастен к подрыву газопроводов.

Еще одним фигурантом дела является украинец Владимир Журавлев. В октябре 2025 года польский суд отказал Германии в его экстрадиции, после чего мужчину освободили.

Отметим, Федеральная прокуратура Германии официально выдвинула гражданину Украины обвинение по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток".

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