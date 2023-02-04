Подрыв подростков на мине в Изюме: количество пострадавших выросло

Фото: количество пострадавших от взрыва мины в Изюме подростков выросло (GettyImages)

Количество пострадавших подростков от детонации мины в Изюме возросло до восьми - одна девушка получила психологическую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина в Facebook.