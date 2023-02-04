Подрыв подростков на мине в Изюме: количество пострадавших выросло
Количество пострадавших подростков от детонации мины в Изюме возросло до восьми - одна девушка получила психологическую травму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина в Facebook.
По уточненной информации, пострадавших оказалось восемь - 3 парня и 5 девушек, в возрасте от 14 до 17 лет. Непосредственно поражения имеют семь из них, а одна девушка получила психологическую травму. Все подростки были отправлены в Областную детскую клиническую больницу №1 Харькова.
"Подросток носил в кармане мину, которую нашел в селе Сулиговка. Затем решил показать друзьям. Результат известен", - написал Мацокин.
Напомним, что 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мине, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин взорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.
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