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Подрыв Каховской ГЭС: появились новые спутниковые снимки

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Херсон, Среда 07 июня 2023 09:02
Подрыв Каховской ГЭС: появились новые спутниковые снимки Фото: Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки Херсонской области (t-me-novinach)
Автор: Наталья Юрченко

Новые спутниковые снимки Херсонской области появились в сети спустя сутки после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Изображения показывают масштабы затопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новые спутниковые снимки показала компания Maxar Technologies. Изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

скриншот theguardian.com

На опубликованных кадрах заметно, что взорванная дамба Каховской ГЭС почти полностью оказалась под водой.

скриншот theguardian.com

Фото спутника показывают масштабы подтоплений Херсонской области. На новых изображениях видно, что дома мирных жителей, парки, другая инфраструктура и здания уходят под воду.

скриншот theguardian.com

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, поставив под угрозу жизни жителей правого и левого берегов Херсонской области. В результате взрыва вода начала затапливать населенные пункты вдоль береговой линии.

Уже через несколько часов вода затопила несколько населенных пунктов, пострадал, в частности, и Херсон. Местные власти, полиция и спасатели начали эвакуацию населения.

По предварительным данным, существует угроза затопления 80 населенных пунктов. Сегодня утром глава Херсонской ОВ сообщил, что интенсивность подтоплений уменьшается, но вода поднимется еще на метр.

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