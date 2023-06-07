ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрив Каховської ГЕС: з'явилися нові супутникові знімки

Новость на русском →
Херсон, Середа 07 червня 2023 09:02
Підрив Каховської ГЕС: з'явилися нові супутникові знімки Фото: Maxar Technologies показала нові спутникові знімки Херсонської області (t-me-novinach)
Автор: Наталія Юрченко

Нові супутникові знімки Херсонської області з'явилися у мережі через добу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зображення показують масштаби затоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нові супутникові знімки показала компанія Maxar Technologies. Зображення охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона.

скриншот theguardian.com

На опублікованих кадрах помітно, що підірвана дамба Каховської ГЕС майже повністю опинилася під водою.

скриншот theguardian.com

Знімки супутника показують масштаби підтоплень Херсонської області. На нових зображеннях помітно, що будинки мирних жителів, парки, інша інфраструктура та будівлі йдуть під воду.

скриншот theguardian.com

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, поставивши під загрозу життя жителів правого та лівого берегів Херсонської області. Внаслідок вибуху вода почала затоплювати населені пункти вздовж берегової лінії.

Вже за декілька годин вода затопила декілька населених пунктів, постраждав зокрема і Херсон. Місцева влада, поліція та рятувальники розпочали евакуацію населення.

За попередніми даними, є загроза затоплення 80 населених пунктів. Сьогодні зранку очільник Херсонської ОВА повідомив, що інтенсивність підтоплень зменшується, але вода підніметься ще на метр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Каховська ГЕС
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет