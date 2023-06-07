Підрив Каховської ГЕС: з'явилися нові супутникові знімки

Нові супутникові знімки Херсонської області з'явилися у мережі через добу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зображення показують масштаби затоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нові супутникові знімки показала компанія Maxar Technologies. Зображення охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона.

скриншот theguardian.com

На опублікованих кадрах помітно, що підірвана дамба Каховської ГЕС майже повністю опинилася під водою.

скриншот theguardian.com

Знімки супутника показують масштаби підтоплень Херсонської області. На нових зображеннях помітно, що будинки мирних жителів, парки, інша інфраструктура та будівлі йдуть під воду.

скриншот theguardian.com

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, поставивши під загрозу життя жителів правого та лівого берегів Херсонської області. Внаслідок вибуху вода почала затоплювати населені пункти вздовж берегової лінії.

Вже за декілька годин вода затопила декілька населених пунктів, постраждав зокрема і Херсон. Місцева влада, поліція та рятувальники розпочали евакуацію населення.

За попередніми даними, є загроза затоплення 80 населених пунктів. Сьогодні зранку очільник Херсонської ОВА повідомив, що інтенсивність підтоплень зменшується, але вода підніметься ще на метр.

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