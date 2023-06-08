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Подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской области затопило уже 600 квадратных километров

Фото: в Херсонской области затопило уже 600 квадратных километров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области по состоянию на утро 8 июня затоплено уже 600 квадратных километров. Самая тяжелая ситуация на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 5,61 метра. Прокудин отметил, что под водой уже 600 квадратных километров территории области. Из них 32% - это правый берег, 68% - оккупированный левый берег Днепра.

Глава ОВА добавил, что в Херсоне и области продолжается эвакуация. В частности, эвакуировали уже1999 человек.

Прокудин подчеркнул, что больше всего в Херсоне пострадал микрорайон Корабел.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате начало затапливать населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самая тяжелая ситуация в Херсонской области, в том числе на левом берегу, который находится под контролем РФ. Оккупанты не помогают людям из затопленных районов и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, стало известно о первых жертвах. Городские власти оккупированных Олешек сообщили о трех погибших.

Ранее РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

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ХерсонХерсонская областьКаховская ГЭС