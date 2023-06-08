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Підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області затопило вже 600 квадратних кілометрів

Фото: у Херсонській області затопило вже 600 квадратних кілометрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, середній рівень підтоплення у Херсонській області складає 5,61 метра. Прокудін зазначив, що під водою вже 600 квадратних кілометрів території області. З них 32% - це правий берег, 68% - окупований лівий берег Дніпра.

Очільник ОВА додав, що у Херсоні та області продовжується евакуація. Зокрема, вже евакуювали 1999 осіб.

Прокудін наголосив, що найбільше у Херсоні постраждав мікрорайон Корабел.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього почало затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація у Херсонській області, зокрема на лівому березі, який знаходиться під контролем РФ. Окупанти не допомагають людей з затоплених районів та не дозволяють евакуюватися.

Крім того, стало відомо про перших жертв. Міська влада окупованих Олешок повідомила про трьох загиблих.

Раніше РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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ХерсонХерсонська областьКаховська ГЕС