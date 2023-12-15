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На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших

Пятница 15 декабря 2023 12:33
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На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших Фото: в Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в 11:37.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены", - пишет пресс-служба.

Фото: В Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, много пострадавших (npu.gov.ua)

На месте событий сейчас работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Десятки пострадавших, подрывника реанимируют

В результате взрыва пострадали 26 человек. 6 из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты", - добавили в полиции.

В полиции показали момент взрыва

Видео с места взрыва можно посмотреть по ссылке.

Событие квалифицировано как теракт

"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба Национальной полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной пометкой "несчастный случай".

В частности, в конце ноября в результате детонации гранаты в Днепровском районе Киева погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме.

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