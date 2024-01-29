Предпринимателей будут лишать верификации за нарушение правил агроэкспорта в некоторые страны ЕС

"Отныне предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, действительно осталась в одной из этих стран", - заявил министр агрополитики Николай Сольский.

По его словам, если в документах указано, что подсолнечник уезжал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в список верифицированных субъектов сможет не раньше, чем через шесть месяцев после исключения.

Экспорт из Украины

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

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