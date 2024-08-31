Подписывать бумаги не обязательно: юрист объяснил, какими бывают трудовые договоры в Украине

Юрист отмечает, что согласно главе 16 Гражданского кодекса Украины трудовые договоры могут заключаться как в устной, так и в письменной форме. Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) не запрещает заключение трудового договора в устной форме. Статья 24 КЗоТ предусматривает, что трудовой договор, как правило, заключается в письменной форме, но это "как правило" не означает, что договор всегда должен быть письменным.

Какие формы трудовых договоров существуют

Письменная форма трудового контракта. Несмотря на то, что трудовые договоры могут заключаться в устной форме, законодательство содержит несколько случаев, когда письменная форма обязательна. Статья 24 КЗоТ предусматривает, что письменная форма трудового договора обязательна в большинстве случаев, что соответствует законодательным инициативам по закреплению исключительно письменной формы договоров.

В то же время многие работники не подписывают никакие документы при устройстве на работу. Согласно части 1 статьи 207 Гражданского кодекса, сделка считается заключенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в документах или электронных письмах, которыми обмениваются стороны. К примеру, заявление работника о принятии на работу и приказ управляющего о принятии являются документами, формирующими правовую базу трудового контракта. Эти документы вместе с внутренними актами предприятия составляют полноценный трудовой договор.

Трудовой контракт. Особое внимание следует уделить трудовому контракту, который является особой формой трудового договора. Согласно статье 21 КЗоТ, контракт определяет срок действия, права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, а также условия расторжения договора. Контракт отличается от общих внутренних актов тем, что он регулирует отношения между работодателем и конкретным работником.

Классификация трудовых договоров

Максим Боярчуков отмечает, что статья 628 Гражданского кодекса Украины дает сторонам право включать в документы элементы, характерные для других видов договоров.

При классификации трудовых договоров следует учитывать, что на практике они часто содержат элементы, свойственные разным типам сделок. Несмотря на это, анализ положений КЗоТ позволяет классифицировать трудовые договоры по традиционным видам.

По времени действия договора:

бессрочный – трудовой договор в классическом его понимании заключается на неопределенный срок и прекращается в связи с увольнением работника

срочный – договор действует в течение срока согласованного сторонами, заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера последующей работы или условий ее выполнения или интересов работника и в других случаях. К особенностям такого договора следует отнести обязанность работодателя информировать срочных работников о вакансиях, соответствующих их квалификации и предусматривающих возможность заключения бессрочного трудового договора

временный – трудовой договор заключен на время выполнения определенной работы, после выполнения которой договор считается прекращенным

По количеству рабочего времени:

с фиксированным рабочим временем – традиционный трудовой договор предусматривающий продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю (36 и 24 часа для отдельных видов работников) и пяти или шестидневную рабочую неделю с соответствующей продолжительностью ежедневной работы

с нефиксированным рабочим временем – особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно в случае предоставления работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда

гибкий режим рабочего времени – предусматривает саморегулирование работником времени начала, окончания работы и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня, на определенный срок или бессрочно, во время принятия на работу или позже

По месту выполнения трудовых обязанностей:

работа в помещениях или на территории работодателя – общепринятая организация рабочего процесса, при которой работодатель обеспечивает работника рабочим местом и производственными мощностями, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей.

трудовой договор о надомной работе (статья 601 КЗоТ) – форма организации труда, при которой работа выполняется работником по месту его жительства или в других определенных им помещениях. Следует учитывать, что при такой форме труда место жительства или другое определенное работником помещение должно быть оснащено соответствующими техническими средствами необходимыми для выполнения трудовых обязанностей. Рабочее место фиксировано, и не может быть изменено по инициативе работника без согласования работодателя.

трудовой договор о дистанционной работе (статья 602 КЗоТ) – форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории работодателя, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий

Какой договор выбрать

Юрист говорит, что однозначно определить, какой вид договора удобнее для работодателя, а какой для работника невозможно. Все зависит от особенностей рабочего процесса и субъективного отношения людей к тому или иному виду организации труда.

Безусловно, для работника наиболее выгодным будет трудовой договор, предусматривающий возможность дистанционной работы по гибкому графику, социальному пакету и конкурентной заработной плате. В то же время в интересах работодателя заключить договор с фиксированным рабочим временем, возможностью сверхурочной работы на территории работодателя, а также с использованием технических средств работника при минимальной оплате такого труда.

"Однако все это крайности, любой договор – это достижение договоренности между его сторонами. В случае, если работодатель и работник не достигнут договоренности, то трудовые отношения попросту не возникнут", – считает Максим Боярчуков.