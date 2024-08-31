Подписывать бумаги не обязательно: юрист объяснил, какими бывают трудовые договоры в Украине

Конституция гарантирует каждому украинцу право на труд. Трудовые отношения в нашей стране предполагают выполнение работником работы за вознаграждение под руководством работодателя. Ключевым документом, регулирующим эти отношения, является трудовой договор.
РБК-Украина узнало у управляющего партнера юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максима Боярчукова, какие формы трудовых договоров существуют в Украине и какой из них лучше выбрать.
Юрист отмечает, что согласно главе 16 Гражданского кодекса Украины трудовые договоры могут заключаться как в устной, так и в письменной форме. Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) не запрещает заключение трудового договора в устной форме. Статья 24 КЗоТ предусматривает, что трудовой договор, как правило, заключается в письменной форме, но это "как правило" не означает, что договор всегда должен быть письменным.
Письменная форма трудового контракта. Несмотря на то, что трудовые договоры могут заключаться в устной форме, законодательство содержит несколько случаев, когда письменная форма обязательна. Статья 24 КЗоТ предусматривает, что письменная форма трудового договора обязательна в большинстве случаев, что соответствует законодательным инициативам по закреплению исключительно письменной формы договоров.
В то же время многие работники не подписывают никакие документы при устройстве на работу. Согласно части 1 статьи 207 Гражданского кодекса, сделка считается заключенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в документах или электронных письмах, которыми обмениваются стороны. К примеру, заявление работника о принятии на работу и приказ управляющего о принятии являются документами, формирующими правовую базу трудового контракта. Эти документы вместе с внутренними актами предприятия составляют полноценный трудовой договор.
Трудовой контракт. Особое внимание следует уделить трудовому контракту, который является особой формой трудового договора. Согласно статье 21 КЗоТ, контракт определяет срок действия, права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, а также условия расторжения договора. Контракт отличается от общих внутренних актов тем, что он регулирует отношения между работодателем и конкретным работником.
Максим Боярчуков отмечает, что статья 628 Гражданского кодекса Украины дает сторонам право включать в документы элементы, характерные для других видов договоров.
При классификации трудовых договоров следует учитывать, что на практике они часто содержат элементы, свойственные разным типам сделок. Несмотря на это, анализ положений КЗоТ позволяет классифицировать трудовые договоры по традиционным видам.
По времени действия договора:
По количеству рабочего времени:
По месту выполнения трудовых обязанностей:
Юрист говорит, что однозначно определить, какой вид договора удобнее для работодателя, а какой для работника невозможно. Все зависит от особенностей рабочего процесса и субъективного отношения людей к тому или иному виду организации труда.
Безусловно, для работника наиболее выгодным будет трудовой договор, предусматривающий возможность дистанционной работы по гибкому графику, социальному пакету и конкурентной заработной плате. В то же время в интересах работодателя заключить договор с фиксированным рабочим временем, возможностью сверхурочной работы на территории работодателя, а также с использованием технических средств работника при минимальной оплате такого труда.
"Однако все это крайности, любой договор – это достижение договоренности между его сторонами. В случае, если работодатель и работник не достигнут договоренности, то трудовые отношения попросту не возникнут", – считает Максим Боярчуков.
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